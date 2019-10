Stiri pe aceeasi tema

- Vești de ultima ora despre starea de sanatate a unchiului Alexandrei Maceșanu. Dupa ce luni seara a suferit un preinfarct chiar in timpul emisiunii lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, Cumpanașu se simte din nou rau. Acesta era așteptat , astazi, la DIICOT, insa a anunțat ca nu mai poate ajunge…

- Începând cu data de 1 iulie 2019, clujenii sunt obligați sa colecteze selectiv deșeurile pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticla, respectiv deșeuri redizuale/amestecate/menajere. Cel puțin pe hârtie, caci situația din teren, mai ales în zonele de periferie…

- Noul primar al Atenei, Costas Bakoyannis, descendentul uneia din cele mai influente familii din politica elena, a depus duminica juramantul, angajandu-se sa faca din capitala Greciei, unde criza a lasat urme vizibile, o metropola europeana 'sigura, curata si stralucitoare', relateaza AFP potrivit…

- Externalizarea serviciilor de securitate IT ar fi o cale de urmat, in conditiile in care exista prea putine scoli si institutii de formare care se concentreaza pe pregatirea unor experti, se arata intr-o analiza realizata de producatorul de solutii de securitate Eset, si postata pe blogul din Romania…

- Scaldatul in lacurile din Capitala implica mai multe riscuri, iar in cazul unui pericol s-ar putea sa nu aiba cine sari in ajutor. Este lipsa acuta de salvamari la cele 10 statii din Chisinau. Nici dublarea salariilor decisa luna aceasta nu este atractiva.

- Mormane de gunoaie s-au adunat din nou pe strazile Romei si, in pofida unui decret care cere debarasarea deseurilor in interval de o saptamana, nu se intrevede o solutionare rapida a situatiei, relateaza duminica dpa potrivit Agerpres. Capitala Italiei se confrunta cu o criza endemica de centre…