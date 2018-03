Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea 5 Stele (M5S) este partidul care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor parlamentare din Italia – 32,22%, dupa numararea a 99% dintre voturi. Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat cu 18,9% iar pe trei Liga Nordului cu 17,69%, scrie The Guardian. Cu toate acestea, alianta…

- Premierul Italiei, Matteo Renzi a anuntat luni seara ca va demisiona din functia de lider al Partidului Democrat, dupa scorul slab inregistrat de partid in alegerile din Parlamentul italian, scrie cotidianului italian La Repubblica.

- De altfel, in pofida succesului coalitiei sale, Berlusconi era in silenzio stampa luni, cel putin pana la redactarea acestui comentariu. Inaintea scrutinului, el parea adevaratul stapan al aliantei, dar rezultatele preliminare confirma pronosticurile lui Salvini. Din cele 37 de procente ale acestei…

- Daca aceste opțiuni ale poporului italian vor avea o influența asupra viitorului Uniunii Europene, ramane de vazut doar dupa configurarea noului Guvern. Pana atunci, ar fi interesanta o analiza asupra modului in care s-a votat in peninsula, o analiza asupra careia am putea reflecta și noi.…

- Actiunile grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi inregistrau luni o scadere de aproape 7% la bursa de la Milano, in pe ansamblu piata pare mai degraba stabila, dupa anuntarea rezultatelor la alegerile parlamentare de duminica, informeaza AFP. Partidele antisistem, eurosceptice si de…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- REZULTATE ALEGERI ITALIA Partidul ANTI-UE, Mișcarea 5 Stele se afla pe primul loc la alegeri, conform ultimelor exit poll-uri. ALEGERI ITALIA REZULTATE Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru postul national de televiziune Rai, cele patru partide din coalitia de dreapta-extrema…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- Un alt exit-poll indica faptul ca Miscarea 5 stele a obtinut 28,8 - 30,8%, Partidul Democrat a obtinut 21 - 23%, Forza Italia 13,5 - 15,5%. Italienii au fost chemati duminica la urne pentru a-i alege pe cei 630 de membri ai Camerei Deputatilor si pe cei 315 ai Senatului.

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Scrutinul parlamentar din Italia s-a incheiat duminica la ora locala 23:00, exit-poll-urile indicand o victorie a Miscarii 5 Stele, cu 29,5 - 32,5% din voturi. Partidul Democrat este pe locul al doilea iar Forza Italia e pe locul trei, cu 12,5 - 15,5% din voturi.Italienii au fost chemati duminica…

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Berlusconi conduce…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele tarii, Sergio Mattarella, a aprobat data de 4 martie, dorita de liderii principalelor partide politice italiene. Modalitatea de desfasurare a scrutinului si intentiile de vot in sondaje manifestate…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi parlamentul de la Roma, care oricum era aproape de sfarsitul mandatului, lansand astfel oficial campania pentru alegerile legislative ce ar urma sa se desfasoare in luna martie, relateaza Agerpres. Un Consiliu de Ministrii care este in…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…