Sambata, cotidianul La Repubblica, apropiat de opozitia de centru-stanga, a sustinut ca Salvini se pregateste pentru o campanie electorala pe o platforma anti-europeana, in vederea alegerilor anticipate care ar urma caderii guvernului. Potrivit ziarului, liderul Ligii ameninta ca va retrage Italia din zona euro daca nu se va ajunge la un compromis cu Bruxellesul pe tema bugetului.

"Ipoteza iesirii din Europa si din euro nu a fost niciodata luata in considerare", a declarat Salvini reporterilor cu ocazia unui miting in sudul tarii. "Este a N-a fantezie a La Repubblica si o las in La Repubblica",…