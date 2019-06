Italia: Reformele economice propuse de guvern au primit susţinerea parlamentului Guvernul italian a castigat vineri un vot de incredere din partea parlamentului, care deschide calea catre aprobarea unei legi menite sa stimuleze cresterea economica prin reducerea unor taxe si prin incurajarea investitiilor, relateaza Reuters.



Parlamentul trebuie sa transpuna in lege un decret guvernamental care a fost aprobat in luna aprilie si care a fost prezentat drept un set esential de masuri pentru a stimula economia italiana.



Potrivit Biroului national de statistica (ISTAT), economia italiana, cea de-a treia din zona euro, s-ar putea contracta din nou in al doilea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

