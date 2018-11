Guvernul italian si-a anuntat intentia de a impune un decalaj variabil intre lansarea filmelor in cinematografe si distribuirea lor pe platforme video la cerere, cum ar fi Netflix, pentru a proteja industria cinematografica italiana, informeaza sambata France Presse. Subiectul a provocat o controversa in Italia in luna septembrie in timpul Festivalului de Film de la Venetia, cand mai multe dintre filmele in competitie au fost produse de gigantii americani de streaming, cum ar fi Netflix si Amazon, si, prin urmare, susceptibile sa fie lansate simultan pe internet si in salile de cinema sau chiar…