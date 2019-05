Stiri pe aceeasi tema

- Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, a indemnat vineri Guvernul Italiei sa respecte reglementarile Uniunii Europene in privinta deficitului bugetar si gradului de indatorare, informeaza EUObserver potrivit mediafax. "Este in interesul Italiei sa aiba…

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, citat de Reuters, relateaza Agerpres.''Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din…

- Guvernul italian a confirmat scenariul pesimist legat de evoluția economiei in acest an, a treia cea mai mare din zona euro, potrivit Bloomberg. După o reuniune la Roma, membrii Cabinetului italian au redus estimarea de creștere economică pentru acest an la doar 0,2%, de la 1%, ținta…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri seara, stadiul discuțiilor privind Uniunea Pietelor de Capital (UPC), discuții care au avut loc la Bucuresti, în cadrul reuniunii informale a Consiliului de Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) conform Mediafax.„În…

- Comisarul european pentru economie si finante, Pierre Moscovici, a apreciat vineri ca situatia economica a Italiei este "delicata" si trebuie monitorizata cu atentie, transmite Reuters. La sosirea la Bucureşti pentru o reuniune a miniştrilor de finanţe din zona euro, Moscovici…

- E fara precedent avertismentul partenerilor straini - UE si ambasade - si sunt semne ca regimul Dragnea asta a si vrut. Romania nu a mai fost in pericolul de astazi de la mineriade incoace. Atunci era insa proaspata memoria ororii comuniste si tesaturile rupte s-au refacut mai rapid, pe cand…