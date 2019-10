Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis și Barna iși depun astazi candidaturile pentru alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis si Dan Barna isi depun vineri candidaturile pentru alegerile prezidentiale la Biroul Electoral Central. Liderul USR Barna a anunțat, inca de saptamana trecuta, ca a reușit sa stranga cele 200.000 de semnaturi…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, cu sustinerea PSD, dupa un vot in doua tururi. Liberala Alina Gorghiu, desi a fost sustinuta de toate partidele de Opozitie, inclusiv ALDE, a pierdut. In plen, Calin Popescu Tariceanu a avut dispute atat cu PSD, cat si cu USR. Liderul…

- Curtea Constitutionala reactioneaza la sesizarea depusa de premierul Viorica Dancila impotriva presedintelui Klaus Iohannis. CCR anunta ca a stabilit ca pana la 11 septembrie partile sa isi exprime punctul de vedere. Termenul pentru sedinta de judecata se stabileste ulterior.Președintele PSD…

- Liderul PPDA Andrei Nastase a scris pe pagina sa de Facebook ca ceea ce s-a intamplat la Curtea Constituționala este de o gravitate fara margini și risca sa compromita transparența pe care blocul ACUM si-a asumat-o.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, nu vede o problema Domnica Manole, persoana apropiata de PPDA, este propusa in functia de judecator la Curtea Constitutionala, in pofida faptului ca, de fapt, concursul pentru ocuparea functiei respective a fost castigat de alti candidati - Nicolae Esanu si Vladimir Grosu.…

- Consiliul National al PNL a aprobat, joi, desemnarea lui Rares Bogdan intr-o functie de prim-vicepresedinte al partidului. Liderul PNL Ludovic Orban a spus ca este „o promovare la exceptional” pentru „rezultate exceptionale”. Rares Bogdan le-a cerut liberalilor sa nu primeasca pesedisti in partid. „Nu…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca decizia CCR privind respingerea initiativei legislative de revizuire a Constitutiei depuse de PNL alaturi de partenerii din Opozitie este surprinzatoare in conditiile in care milioane de romani s-au exprimat in favoarea interzicerii amnistiei si gratierii pentru fapte…