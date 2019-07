Inaintata in Camera Deputatilor de Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune antisistem si aflata la guvernare), aceasta propunere de lege are ca scop sa previna si sa combata nomofobia, termen care provine din expresia in engleza 'no mobile phone phobia' si care desemneaza teama de a fi fara telefon mobil sau in imposibilitatea de a-l folosi.



Proiectul propune introducerea de sesiuni de instruire in materie de prevenire si de ingrijire sau de programe specifice pentru a le permite parintilor sa detecteze comportamentele riscante ale copiilor lor.



Initiativa prevede de asemenea introducerea…