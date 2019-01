Italia, prima țară din Zona Euro care a intrat n recesiune Italia, afectata de încetinirea economiei europene și de tensiunile comerciale la nivel mondial, a intrat în recesiune tehnica la sfârșitul anului 2018, complicând și mai mult ecuația bugetara a coaliției populiste la putere, scrie AFP.



Produsul intern brut a scazut cu 0,2% în trimestrul IV, dupa -0,1% în precedentele trei luni, iar Italia a devenit singura țara din zona euro în aceasta situație, dupa ce Germania a scapat la limita.



Italia s-a confruntat cu o recesiune dura în 2012-2013.



