"Acum este crucial ca si alte state sa raspunda acestui gest si sa ofere locuri pentru refugiatii prinsi in conflict care sunt evacuati", a declarat Grandi.

Evacuarea celor 146 de persoane a fost coordonata de ministerul libian de interne in colaborare cu autoritatile italiene. Printre persoanele evacuate se afla 46 de copii separati de familiile lor. Acestia provin din Etiopia, Eritreea, Somalia, Sudan si Siria, conform informatiilor aparute in presa.

Libia este o tara de tranzit pentru mii de migranti. Refugiatii traiesc in multe cazuri in conditii inumane in centrele de detentie…