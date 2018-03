Stiri pe aceeasi tema

- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat demisia, sambata, iar noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile. Gentiloni va ramane insa la conducerea Executivului, pana la formarea noului Guvern, transmite AFP, citat de Mediafax . Premierul Italiei si-a prezentat sambata demisia, in aceeasi…

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, a estimat ca 'o iesire de maniera improvizata' a Italiei din zona euro 'nu este de dorit', dar a reafirmat totodata ca moneda unica este 'o eroare', informeaza AFP. 'Euro este o eroare, insa eu cred ca nu se poate preconiza o iesire din…

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, a estimat ca “o iesire de maniera improvizata” a Italiei din zona euro “nu este de dorit”, dar a reafirmat totodata ca moneda unica este “o eroare”, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Salvini a respins…

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, spune ca 1o iesire de maniera improvizata” a Italiei din zona euro „nu este de dorit”, dar a reafirmat ca moneda unica este „o eroare”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Primul senator de culoare din istoria Republicii Italiene, Tony Iwobi, a fost ales din partea Ligii Nordului, partidul de extrema dreapta si antiimigratie, transmite AFP. 'Dragi prieteni, cu mare emotie va anunt ca am fost ales senator al Republicii. Dupa mai mult de 25 de ani de batalii in marea…

- "Am decis sa demisionez din functia de lider al Partidului Democrat. Este necesar sa deschidem o noua pagina", a declarat Matteo Renzi intr-un discurs rostit luni seara. Partidul Democrat, aflat la guvernare in prezent, a obtinut un scor de doar 18,5% in urma scrutinului legislativ desfasurat…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- Desi coalitia dreapta-extrema dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi se afla pe primul loc conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative din Italia, el a pierdut leadership-ul dreptei in favoarea partenerului sau de coalitie, Matteo Salvini, al carui partid de extrema-dreapta…

- Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului) a obținut un scor spectaculos la alegerile de duminica în Italia și s-a promovat deja, luni, ca omul ce are dreptul de a forma viitorul guvern de la Roma, chiar daca alianța de dreapta nu are o majoritate.

- Luigi Di Maio, cu un aspect ingrijit si o expresie care sugereaza incredere, desemnat la varsta de doar 31 de ani drept succesorul sau de catre vulcanicul Beppe Grillo, a facut din partidul Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti, antisistem) primul partid al Italiei, scrie AFP.

- Perspectiva noului guvern italian este un orizont economic si mai dur, continuarea stagnarii, o incetinire a cresterii economice si un nou “deceniu pierdut”, spune Christopher Dembik, director analiza macro Saxo Bank. „Pur si simplu nu vad cum urmatorul guvern de la Roma poate evita un…

- Pe baza rezultatelor partiale reiese ca in Italia exista doua optiuni de guvernare: o coaliție de dreapta, compusa din Frații Italiei, Liga Nordului și Forza Italia sau o guvernare ipotetica formata din Forza Italia și Partidul Democratic. Populismul este o mișcare cu popularitate in creștere in Italia,…

- Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar de mandate in Camera Deputatilor, insa niciun partid sau alianta nu va obtine o majoritate absoluta in Camera, potrivit unei proiectii difuzate de postul public RAI.Miscarea fondata in 2009 poate obtine intre 216…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare. "Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum", a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi ani, potrivit…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care ar urma sa iasa pe primul lor, in fata Miscarii 5 Stele (M5S), anti-establishment, si a Partidului Democrat (PD, centru-dreapta), aflat in prezent la guvernare, insa nu este o certitudine ca va si obtine o majoritate parlamentara. Presedintele…

- Declaratia sa intervine inaintea alegerilor generale de duminica, la care blocul de dreapta al lui Berlusconi este considerat favorit, dar exista disensiuni interne cu privire la nominalizarea premierului in caz de victorie."Oricine isi da seama ca Tajani ar fi un candidat excelent", a…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sambata mitinguri electorale in principalele orase ale tarii, in contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Coalitia aflata la guvernare in Australia este in criza, din cauza unor critici formulate impotriva premierului Malcolm Turnbull de adjunctul sau Barnaby Joyce, vizat de un scandal in urma unei legaturi extraconjugale cu o colaboratoare, relateaza AFP. Scandalul a izbucnit dupa dezvaluirea…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, ca urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a sosit in Romania alaturi de reprezentantii a peste 30 de companii. Desi Romania trebuia sa profite de acest moment, tara risca mai degraba sa se faca de rusine din cauza faptului ca Mihai Tudose, cel care trebuia sa il primeasca pe Shinzo Abe in calitate de premier,…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.