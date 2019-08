Stiri pe aceeasi tema

- 'Criza trebuie rezolvata cu o decizie clara si intr-un timp scurt' a declarat presedintele Mattarella, dupa consultarile purtate in ultimele doua zile cu formatiunile politice. Mattarella a mai spus ca va tine noi consultari marti, dupa care va 'trage concluziile si va lua deciziile necesare' .…

- Italia comemoreaza un an de la prabusirea viaductului rutier Morandi din Genova, soldata cu 43 de morti la 14 august 2018, ceremonia de miercuri urmand sa aiba loc in contextul crizei politice declansate de Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), prin ruperea de facto a coalitiei de guvernare…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat marti ca, in luna iunie a acestui an, a acordat subventii partidelor politice in valoare totala de 28.752.259,34 lei. Valoarea subventiilor a fost acordata in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare…

- Federația Rusa a venit cu o reacție dupa ce criza politica de la Chișinau a fost soluționata. Intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, se spune ca Guvernul Sandu ar trebui sa faca progrese spre democratizarea proceselor politice.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, investita in functie printr-un vot al Parlamentului declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala, a declarat ca saluta apelul lui Klaus Iohannis catre liderii UE cu privire la solutionarea situatiei politice actuale de la Chisinau. Insa, potrivit…

- In legatura cu recentele evolutiile politice, Elvetia face apel catre toate partidele politice si institutii sa se angajeze intr-un dialog pasnic pentru rezolvarea crizei politice. „Calmul si retinerea trebuie sa predomine in beneficiul tuturor cetatenilor”, se arata in declaratia distribuit de Biroul…

- "Am chemat la consultari partidele politice, pentru a pune in practica cat mai bine rezultatele acestui referendum, castigat de mine si de romani. Din pacate, reluam discutia despre statul de drept. PSD a dat o palma electoratului din Romania, prin anuntarea unei ordonante de urgenta in ceea ce priveste…

- Uniunea Europeana a numit joi un fost bancher si diplomat spaniolo-francez, Enrique Iglesias, ca reprezentant in discutiile pentru gasirea unei solutii la criza din Venezuela, parte a unei intensificari a eforturilor diplomatice pentru a obtine organizarea de noi alegeri, relateaza Reuters. Uniunea…