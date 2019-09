Italia: Premierul desemnat Conte vrea renegocierea Regulamentului Dublin

Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din Italia este pe cale sa ia sfarșit. Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au convenit sa formeze un nou guvern, in fruntea caruia va fi tot Giuseppe Conte, care si-a anuntat demisia recent.

- Miscarea Cinci Stele a ajuns, miercuri seara, la un acord cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern in Italia, condus tot de premierul in exercitiu, Giuseppe Conte, anunța MEDIAFAX."Am ajuns la un acord politic cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern condus de premierul…

- Matteo Salvini, liderul extremei drepte care domina de mai mult de un an scena politica a Italiei, pare ca a facut un pas gresit prin separarea de partenerul de coalitie Miscarea 5 Stele (M5S), care acum l-ar putea inlatura de la putere printr-o alianta inedita cu Partidul Democrat (PD), comenteaza…

- Situație critica pe vasul umanitar Open Arms, ancorat la cateva sute de metri de țarmul Italiei. Fondatorul organizației care opereaza nava a declarat ca in orice moment pot izbucni violențe. Criza politica din Italia impiedica o decizie in acest caz.

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca Romania poate primi zece migranți aflați la bordul navei ”Open Arms”, blocata acum in Marea Mediterana din cauza interdicției vicepremierului Matteo Salvini de a permite vasului sa acosteze. MAE precizeaza ca nu este prima data cand țara noastra preia migranți…

- Șase state membre ale UE - printre care și Romania - și-au exprimat dorința de a primi o parte din migranții aflați la bordul navei umanitare Open Arms, blocata in largul insulei italiene Lampedusa. Cel puțin așa afirma premierul italian Giuseppe Conte.

- Partidul Liga, aflat la guvernare in Italia, a anuntat vineri ca va prezenta in Senat o motiune de neincredere in guvern pentru a determina caderea guvernului condus de Giuseppe Conte, exprimandu-si totodata speranta ca in curand sa poata fi organizate alegeri anticipate, relateaza dpa preluat de…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat, joi, ca-si retrage sprijinul pentru guvernul condus de Giuseppe Conte si a cerut alegeri anticipate. Decizia vine pe fundalul unui conflict de durata intre partidele din coalitia de guvernare, accentuat in ultima perioada de disputele create…