Stiri pe aceeasi tema

- Italia, tara a carei datorie publica raportata la PIB este a doua cea mai mare din zona euro dupa cea a Greciei, ar avea de castigat daca BCE ar cumpara direct obligatiuni emise de statele membre, chiar daca Matteo Salvini nu a precizat in mod clar ce ar dori sa faca institutia de la Frankfurt. Dupa…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat marti ca se asteapta ca Bruxellesul sa sanctioneze Roma din cauza inrautatirii deficitului si a datoriei sale enorme aplicandu-i o amenda de trei miliarde de euro, relateaza AFP. "Într-un moment în care şomajul în rândul tinerilor…

- Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, are temeri legate de existenta unei campanii de dezinformare in saptamana care precede alegerile europarlamentare. Jourova a nominalizat explicit o posibila implicare a Rusiei prin promovarea de fake news pe retelele sociale. Cehoaica Vera Jourova a…

- Armando Siri, subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor italian si consilier economic al liderului partidului Liga, Matteo Salvini, a devenit subiectul unei anchete in luna aprilie pentru un presupus caz de luare de mita de la un investitor in domeniul centralelor eoliene ce avea legaturi…

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective.Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita…

- Atat Roma, cat si La Valletta au refuzat accesul in apele lor teritoriale a navei Alan Kurdi, inchiriata de organizatia umanitara germana Sea Eye, care a recuperat la 3 aprilie 64 de migranti din largul coastei libiene. Doua din cele 12 femei aflate la bord au fost preluate saptamana aceasta…

- Astazi, 1 aprilie 2019, exact la jumatatea mandatului Romaniei la Președinția Consiliul Uniunii Europene, Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, a prezidat lucrarile sesiunii Societatea viitorului, cetațeni și valori in era celei de-a patra revoluții industriale.Citește…

- Ambasadorul Romaniei la Washington George Cristian Maior a sustinut marti, la Institutul Hudson din Washington, o prelegere despre prioritatile presedintiei romane a Consiliul Uniunii Europene.