- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a cerut joi plecarea din functie a lui Armando Siri, un secretar de stat al Ligii (extrema dreapta) suspectat de coruptie si care face obiectul unor puternice tensiuni cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), relateaza AFP. ''Voi inscrie pe ordinea de…

- ''Voi inscrie pe ordinea de zi a viitorului consiliu de ministri propunerea mea de revocare a numirii'' lui Siri, a anuntat Conte intr-o declaratie in fata presei. ''Dar aceasta nu inseamna ca eu cred ca Armando Siri este vinovat'', a insistat el, facand apel la Liga sa evite ''o reactie corporatista''…

- Partenerii de coalitie ai Italiei s-au infruntat vehement, vineri, din cauza unor acuzatii de coruptie, relatiile dintre Liga si Miscarea 5 Stele fiind din ce in ce mai deteriorate, potrivit Reuters.

- Aproape 600.000 de alegatori din regiunea italiana Basilicata (sud) sunt asteptati duminica la urne pentru alegeri regionale ce par a fi un ultim test pentru echilibrul din sanul coalitiei populiste la putere in Italia, inainte de alegerile europene din mai, informeaza AFP. Birourile de…

- Premierul Canadei Justin Trudeau este implicat intr-un scandal uriaș de corupție. El este acuzat de ministrul de justiție ca anumiți oficiali au pus presiune pentru a opri o ancheta ce vizeaza o companie. Citește și: ANAF se restructureaza TOTAL: se desființeaza direcții și se inființeaza…

- Partidul de extrema dreapta Liga, condus de vicepremierul Matteo Salvini, este principalul invingator al alegerilor regionale desfasurate duminica in Italia in Abruzzo (centru), in timp ce partenerul sau din coalitia de guvernare, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), a suferit o infrangere dureroasa,…