- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP."Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- AS Roma a obținut, în deplasare, trei puncte foarte importante în lupta pentru Champions League, dupa ce a învins formatia Sampdoria, scor 1-0, în etapa a 31-a a campionatului italian, Serie A.Vezi aici rezumatul partidei dintre Sampdoria și AS Roma.Capitanul Daniele…

- Serie A 2019, etapa a 30-a. Azi joaca Milan și Juventus. Maine sunt Roma - Fiorentina și Genoa - Inter. Programul rundei. Marți, 2 aprilie 20:00 AC Milan - Udinese 22:00 Cagliari - Juventus In absența lui Cristiano Ronaldo, accidentat, Moise Kean, 19 ani, noua senzație a fotbalului italian, marcator…

- AC Milan s-a impus în deplasarea de la Verona, scor 2-1, împotriva celor de la Chievo. Rossonerri au ajuns la cinci victorii consecutive în Serie A, unde ocupa locul al treilea cu 51 de puncte.Vezi aici rezumatul partidei dintre Chievo și AC Milan.Lucas Biglia a deschis…

- ​Juventus a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), echipa Udinese, în etapa a 27-a a campionatului italian Serie A, informeaza News.ro. Moise Kean, 19 ani, a marcat în minutele 11 si 39, Emre Can, în minutul 67, din penalty, iar Matuidi a dus scorul…

- AC Milan s-a impus la limita în partida disputata pe teren propriu contra celor de la Sassuolo, scor 1-0 (etapa a XXVI-a din Serie A). În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Gennaro Gattuso a acumulat 48 de puncte și a urcat pe locul trei în clasament, depașind-o pe Inter Milano.Autogolul…

- ​AS Roma nu a avut probleme în deplasarea de la Verona și s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Chievo, într-un meci din etapa a 23-a a campionatului italian de fotbal. Romanii au urcat pâna pe poziția a patra a clasamentului, cu 38 de puncte, în timp ce Chievo ramâne…

- Aeroportul Internațional „George Enescu” (AIGE) din Bacau deservește o zona de 35.800 de kilometri patrați, cu 4,28 milioane de locuitori. Din Bacau, locuitorii județelor Moldovei pleaca spre Roma, Londra, Milano, Torino, Dublin, Bologna, Bruxelles, Madrid și Liverpool. In aprilie 2018, a fost introdusa…