Italia: Poliţia a arestat un al patrulea suspect de terorism în patru zile Un marocan in varsta de 19 ani a fost arestat vineri in nordul Italiei, al patrulea suspect de terorism retinut in ultimele patru zile in operatiuni ale politiei in tara, informeaza dpa.



Ilyass Hadouz este "suspectat puternic" de incitare la terorism si de a fi membru al unei organizatii teroriste, a anuntat agentia de presa ANSA, citand politia Carabinieri.



El a fost prins in Fossano, un oras din provincia Cuneo, la aproximativ 200 km sud-vest de Milano. Anchetatorii cred ca el obisnuia sa raspandeasca propaganda terorista pe retelele sociale.



Operatiunea politiei…

Sursa articol: agerpres.ro

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza DPA. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele segmente ale cailor rutiere importante…

- Șase persoane au fost ranite in urma impușcaturilor ce au avut loc sambata in orașelul Macerata. Un barbat in varsta de 28 de ani, infașurat cu steagul Italiei, a luat la ținta mai mulți imigranți.

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

