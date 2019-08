Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica majora in Italia, dupa ce Matteo Salvini ministrul de Interne, a regras sprijinul pentru coaliția de guvernare și a cerut alegeri anticipate. Intr-un discurs in fața Parlamentului, premierul Conte l-a acuzat pe Salvini ca nu și-a respectat ințelegerea și iși urmarește intereseul.…

- Di Maio i-a multumit premierului Giuseppe Conte pentru activitatea in fruntea executivului: "Orice s-ar intampla, vreau sa va spun ca a fost o onoare sa colaborez la acest guvern", a spus el.Conte urmeaza sa se adreseze parlamentului de la Roma peste cateva ore, deoarece Liga a anuntat…

- Matteo Salvini, liderul extremei drepte care domina de mai mult de un an scena politica a Italiei, pare ca a facut un pas gresit prin separarea de partenerul de coalitie Miscarea 5 Stele (M5S), care acum l-ar putea inlatura de la putere printr-o alianta inedita cu Partidul Democrat (PD), comenteaza…

- Guvernul de coaliție format de Liga (dreapta radicala) și Mișcarea de Cinci Stele (M5S - anti-establishment), care a condus Italia haotic în ultimele 14 luni este mort. Pentru mulți italieni - și pentru cei care privesc din restul Europei - siderați de aceasta administrație nemaivazut de disfuncționala,…

- Sase tari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului…

- Partidul Liga, condus de Salvini, a depus vineri o motiune de cenzura împotriva guvernului de coalitie condus de prim-ministrul Giuseppe Conte, iar Senatul a anuntat ca liderii grupurilor parlamentare vor decide luni când va fi supusa la vot.

- Fostul sef al guvernului de centru-stanga Matteo Renzi a propus duminica tuturor fortelor politice din Italia sa se uneasca in spatele unui guvern ''institutional'' pentru a ''salva'' Italia de o deriva ''extremista'' si pentru a evita alegeri anticipate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Matteo…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat, joi, ca-si retrage sprijinul pentru guvernul condus de Giuseppe Conte si a cerut alegeri anticipate. Decizia vine pe fundalul unui conflict de durata intre partidele din coalitia de guvernare, accentuat in ultima perioada de disputele create…