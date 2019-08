Dupa intrevederea cu seful statului italian, Nicola Zingaretti a declarat in fata presei ca partidul sau este, de asemenea, gata sa il accepte in postul de prim-ministru pe candidatul propus de M5S, actualul premier Giuseppe Conte.



Rivali politici traditionali, M5S si PD au inceput saptamana trecuta tratative oficiale dupa ce coalitia guvernamentala formata din Miscarea 5 Stele si Liga (extrema dreapta) s-a dezmembrat anterior in cursul lunii august din cauza disputelor interne.



PD si M5S pareau aproape de un acord inca de luni, democratii semnaland ca au renuntat sa se opuna…