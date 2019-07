Parlamentarii italieni au votat joi cresterea pana la 1 milion de euro a cuantumului amenzilor pentru organizatiile caritabile de salvare a migrantilor care patrund fara autorizatie in porturile Italiei, informeaza dpa. Cu 322 de voturi pentru si 90 impotriva, camera inferioara a parlamentului a aprobat versiunea mai dura a asa-numitului "decret de securitate" care in prezent prevede amenzi in cuantum de 10.000-50.000 de euro. Decretul, intrat in vigoare la 15 iunie la initiativa ministrul de interne de extrema dreapta Matteo Salvini, are nevoie de votul parlamentului pentru a face parte din legislatie.…