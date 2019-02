Stiri pe aceeasi tema

- Parintii fostului premier italian Matteo Renzi au fost arestati si plasati sub arest la domiciliu intr-un dosar de faliment fraudulos, au facut cunoscut luni surse judiciare. Tiziano Renzi si Laura Bovoli au fost arestati luni, 18 februarie, si plasati sub arest la domiciliu pentru faliment fraudulos…

- Fostul premier italian Matteo Renzi scrie în cartea sa ca la doua ore dupa un telefon catre Vladimir Putin, televiziunea guvernamentala Russia Today a schimbat un titlu fals și nefavorabil pentru șeful de atunci al guvernului de la Roma.

- Mihnea Nastase, fiul cel mic al fostului premier Adrian Nastase, este vehiculat in PSD ca posibil candidat pe lista formatiunii la alegerile europarlamentare, au spus surse din partid, fara sa fie luata o decizie in acest sens. Mihnea Nastase a ramas consilier politic la delegatia socialista din Parlamentul…

- Procurorii anticorupție au finalizat urmarirea penala și au expediat instanței de judecata spre examinare, cauza penala pe faptul savarșirii infracțiunii de spalare de bani in proporții deosebit de mari, in care este invinuit un fost prim-ministru. Potrivit Ziarului de Garda este vorba de Vlad Filat.

- Nikola Gruevski, fostul prim-ministru macedonean, a trebuit sa treaca trei frontiere pentru a intra in Ungaria, a declarat miercuri Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, citat de agentia MTI preluata de Agerpres. "In toate cele trei cazuri el a facut-o in mod legal", a spus el. Szijjarto…

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski a primit azil politic in Ungaria, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Reuniunea NATO din Canada: Secretarul adjunct al Alianței, apel la unitate in fata unei Rusii 'din ce in ce mai agresive' Nikola Gruevski, care a demisionat…