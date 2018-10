Italia - Opt morţi în intemperii, numeroase şcoli au fost închise Intemperiile care au lovit Italia incepand de duminica au facut deja opt victime, dintre care sase la Venetia, a anuntat Protectia Civila, in timp ce numeroase scoli din intreaga tara au ramas marti inchise, informeaza AFP. In plus fata de cele cinci victime identificate la Venetia in cursul zilei de luni, un barbat din acelasi oras italian a fost ucis de un copac care s-a prabusit peste el. Un pompier din departamentul Alto Adige din nordul tarii, angajat in operatiuni de salvare, a murit in conditii similare. O femeie a fost ucisa de o viitura de noroi si pietre in casa ei din localitatea Trento,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

