Stiri pe aceeasi tema

- O regiune din Italia ofera cate 700 euro pe luna celor care se muta acolo. Ce trebuie sa faca nou-veniții pentru a primi banii O regiune cu populatie redusa din sudul Italiei, Molise, ofera nou-venitilor 700 de euro pe luna, timp de trei ani (25.200 de euro), daca se muta intr-unul din satele sale,…

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei în Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene.Summitul…

- Comandantul navei organizației neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, ancorata la cateva sute de metri de portul din Lampedusa, a descris vineri o situație «exploziva» in randul migranților, carora le-a fost interzisa debarcarea. Dupa evacuarea, in noaptea de joi spre vineri, a unui grup de…

- Noua nava inchiriata de ONG-urile SOS Mediterana si Medici fara Frontiere pentru a desfasura pe Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor care doresc sa ajunga in Europa a recuperat vineri in apropierea coastelor Libiei un prim grup de 85 de migranti, relateaza agentiile DPA si EFE potrivit…

- In plin sezon turistic, Europa este maturata de fenomene extreme. In Grecia este cod rosu de canicula, in timp ce coasta Adriatica dar si nordul Italiei au fost maturate de furtuni puternice. Imaginile filmate de martori surprind momentul in care urgia loveste

- Europa de Vest se confrunta pentru a sasea zi, si probabil ultima, cu un val de caldura de o intensitate exceptionala in luna iunie, care a dus la decesul cinci persoane in Franta, Italia si Spania, noteaza AFP.

- Giuseppina Robucci, cea mai batrana femeie din Europa, a murit la varsta de 116 ani și 90 de zile. Aeasta avea o familie numeroasa cinci copii, noua nepoti si 16 stranepoti. Femeia s-a nascut pe 20 martie 1903 intr-un orasel din centrul Italiei si, timp de zeci de ani, a fost proprietara unei cafenele.…

- Nationalele de fotbal ale Angliei si Italiei s-au calificat vineri in optimile de finala ale Cupei Mondiale feminine de fotbal din Franta. Intr-un meci din Grupa D, Anglia a trecut de Argentina cu 1-0 prin golul lui Jodie Taylor din minutul 61. Invingatoare si in primul meci din grupa,…