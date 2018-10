Italia nu vrea ca UE să impună sancţiuni împotriva statelor care comit atacuri cibernetice Mai multi diplomati au afirmat ca planul de sanctiuni vizeaza consolidarea apararii UE si descurajarea atacurilor cibernetice, in special din partea Rusiei, care in ultimele luni s-a aflat in centrul acuzatiilor de amestec in procesul electoral din diverse tari occidentale.



Totusi, Italia se opune adoptarii unui nou regim de sanctiuni contra Moscovei, releva un document confidential al UE, vazut de Reuters. Planul are sprijinul larg al UE, cu exceptia Italiei, conform documentului respectiv.



Italia a cerut in mod repetat o relaxare a sanctiunilor impotriva Rusiei, care este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Opt tari membre ale NATO - SUA, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia si Romania - participa la aceste manevre denumite 'Clear Sky 2018'. Citește articolul integral AICI > .

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” in parteneriat cu Fundatia Universitara „Carol I” și Muzeul Național al Literaturii Romane organizeaza ediția a VII-a a celui mai mare festival cultural in aer liber: . Festivalul incepe luni, 10 septembrie la ora 17:00, se incheie duminica, 23 septembrie…

- In luna iulie, comparativ cu luna precedenta, vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut cu 0,2% in zona euro, iar la nivelul statelor membre al Uniunii Europene (UE28) acestea au stagnat, conform estimarilor publicate miercuri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. …

- 2.059 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in Economie / on 24/08/2018 at 09:03 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.059 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 954 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie pentru muncitorii romani, prin reteaua Eures, 2.059 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. În topul…

- CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…