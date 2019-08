Mai multe vase de salvare au incercat in ultimul an sa aduca migrantii recuperati de pe mare in Italia, iar Salvini a luat o pozitie ferma, pe care o mentine chiar daca scena politica italiana se confrunta in prezent cu o criza.



Vasul „Eleonore” are la bord 101 refugiati, salvati de pe Mediterana, a spus Axel Steier, seful Mission Lifeline, scrie Reuters. El a adaugat ca autoritatile italiene si malteze au refuzat sa permita oamenilor sa intre pe teritoriul celor doua tari, potrivit news.ro.



Steier a mai spus ca pasagerii nu se afla in periocol, momentan, dar, in caz de urgenta,…