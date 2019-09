Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, noul guvern de coalitie, format din Miscarea antisistem 5 Stele si Partidul Democrat, va depune maine dimineata juramantul, dupa ce presedintele Sergio Mattarella, a acceptat, in aceasta dupa-amiaza, lista ministrilor prezentata de premierul desemnat Giuseppe Conte. Fostul vicepremier Luigi…

- "La inceputul saptamanii viitoare - nu luni, dar marti sau miercuri cel tarziu - ar trebui sa fim in masura sa incheiem" negocierile dintre Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (PD, centru-stanga)", a declarat Giuseppe Conte prin videoconferinta, pentru cotidianul Il Fatto Quotidiano.…

- Criza politica din Italia este pe cale sa ia sfarșit. Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au convenit sa formeze un nou guvern, in fruntea caruia va fi tot Giuseppe Conte, care si-a anuntat demisia recent.

- Miscarea 5 Stele (M5S) si Partidul Democrat au convenit ca Giuseppe Conte sa fie renumit in functia de premier al Italiei, a anuntat miercuri seara liderul M5S, Luigi Di Maio, informeaza dpa si AFP. "Astazi i-am comunicat presedintelui republicii (italiene Sergio Mattarella) ca am ajuns la un acord…

- In cadrul unei reuniuni a partidului sau, Zingaretti a spus ca tratativele in desfasurare cu Miscarea 5 Stele (M5S) 'sunt si raman dificile si nu sunt o simpla plimbare in parc''. ''Un rezultat este deja clar: (liderul partidului Liga, Matteo) Salvini, care a fost principalul protagonist si poate…

- Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a suspendat marti negocierile privind formarea unei noi coalitii de guvernare cu Partidul Democrat (PD, centru-stanga), anuntand ca le va relua doar dupa ce formatiunea social-democrata se va angaja sa-l mentina in fruntea executivului pe Giuseppe Conte, transmite…

- Matteo Salvini, liderul extremei drepte care domina de mai mult de un an scena politica a Italiei, pare ca a facut un pas gresit prin separarea de partenerul de coalitie Miscarea 5 Stele (M5S), care acum l-ar putea inlatura de la putere printr-o alianta inedita cu Partidul Democrat (PD), comenteaza…

- Sambata, cotidianul La Repubblica, apropiat de opozitia de centru-stanga, a sustinut ca Salvini se pregateste pentru o campanie electorala pe o platforma anti-europeana, in vederea alegerilor anticipate care ar urma caderii guvernului. Potrivit ziarului, liderul Ligii ameninta ca va retrage Italia…