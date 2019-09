Italia: Noul guvern Conte nu este pe placul a 52% dintre alegători (sondaj) Noul guvern de coalitie din Italia, care l-a exclus de la putere pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), nu este popular printre alegatori, indica un sondaj de opinie publicat sambata de cotidianul Corriere della Sera, preluat de dpa. Potrivit anchetei realizate de institutul Ipsos, 52% dintre italieni au o opinie negativa despre noul executiv si numai 36% au o opinie pozitiva. Daca nu sunt luati in calcul cei care nu formuleaza o parere, atunci rata de aprobare a celui de-al doilea guvern Conte este de 41%, una din cele mai scazute pentru o noua administratie, releva Ipsos. Se anticipeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

