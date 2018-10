Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta antiimigrationist din Suedia isi va dubla numarul de mandate in Parlamentul European in mai 2019, daca atinge scorul de 17,6 % din voturi, obtinut la alegerile nationale duminica trecuta, fapt ce a reprezentat un soc pentru

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Coalitia de guvernamant de centru-stanga din Suedia, formata din Social -Democrati, Verzi si aliatii lor din Parlament Partidul de Stanga a obtinut 40,6% din voturi la alegerile parlamentare de duminica, in timp ce opozitia, reprezentata de Alianta de centru - dreapta are 40.03%, anunta Reuters,…

- Partidul italian de extrema-dreapta Liga, condus de ministrul de interne Matteo Salvini, a devenit cea mai populara formatiune politica din Italia, releva cele mai recente sondaje de opinie, transmite marti dpa. Doua noi anchete sociologice publicate la inceputul saptamanii indica faptul…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Mai mulți oameni au fost raniți in orașul in timpul unor manifestații violente in Germania. Poliția din orașul Chemnitz, situat in estul țarii, incearca sa țina sub control protestele organizate de extremiștii care au pornit o ”vanatoare a strainilor”, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal de imigranți,…

- In aceasta perioada de reconfigurare a relatiilor internationale apar si componente negative ale acestui proces. Ele se manifesta prin extremisme de dreapta sau de stanga. „Movement“ ca miscare de extrema dreapta si „Antifa“ ca miscare de extrema stanga, sunt cele mai agresive in aceasta perioada de…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…