- Giulia Grillo, ministrul Sanatatii si membra a Miscarii 5 Stele, un partid sceptic in privinta vaccinurilor, a declarat: „Este timpul pentru oameni noi”. „Suntem guvernul schimbarii si, asa cum am facut prin numirea diferitelor organe si comitete in minister, am ales sa las usa deschisa catre…

- "Suntem un sistem social de asigurari de sanatate", spune ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in condițiile in care 17 milioane de persoane beneficiaza de asigurari de sanatate și doar 5 milioane platesc.Pintea a participat, luni, la inagurarea unui proiect de investiție al Spitalului ...

- Traim o perioada grea, in care lipsa fortei calificate de munca incepe sa se faca simtita si in sectorul silvic, a afirmat ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, la sedinta Consiliului de Conducere a Federatiei Sindicatelor din Silvicultura “Silva”, organizata vineri sediul Regiei Nationale a Padurilor…

- ARAD. Medicul Adrian Wiener, senator al USR Arad, s-a adresat ministrului Sanatatii, interpelandu-l pe acesta pe problema discriminarii rezidentilor, mai precis a etnicilor romani din afara tarii, care nu primesc aceleasi salarii ca si cei din tara. Wiener a venit cu un exemplu concret: un…

- In condițiile in care Guvernul Romaniei nu și-a onorat obligația asumata prin Acordul incheiat de a negocia și semna Contractul colectiv de munca la nivel de sector Sanatate iar salariații din sistemul sanitar sunt afectați de cateva anomalii legislative, Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța declanșarea…

- Alcoolul este responsabil pentru trei milioane de decese in fiecare an, insemnand 5,3% din populatia globului, conform unui nou raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), scrie The Guardian potrivit News.ro . Datele arata ca, in 2016, dintre aceste trei milioane de victime, 2,3 milioane au fost…

- Istoricul medical al pacientului din dosarul electronic de sanatate este accesibil medicilor numai cu consimțamantul pacientilor, cu excepția unui „sumar de urgența” care este accesibil medicilor din camera de garda sau UPU, potrivit unui proiect de lege adoptat in ședința de Guvern de miercuri,…