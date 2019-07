Italia: Migranții şi ruta spre Trieste ''Jucam jocul pentru a ajunge în Italia'', striga bengalezii în cor, în jur de douazeci de persoane care marsaluiesc cu câte un rucsac în spinare, un sac de dormit și sacoșe pline de mâncare. "Jocul", asa cum îl numesc migranții din nord-vestul Bosniei, consta în trecerea graniței croate aflata la câțiva kilometri distanța, evitând sa fie prinsi și trimisi din nou înapoi de poliția din Zagreb, pentru a continua spre Slovenia. Și pentru a ajunge la Trieste, punctul terminal al "jocului", performanta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

