Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul si totodata ministrul italian de Interne Matteo Salvini (extrema dreapta) a semnat o noua directiva impotriva organizatiilor nonguvernamentale (ONG) care salveaza migranti in largul Libiei, vizand in special nava italiana Mare Jonio, relateaza AFP potrivit news.ro”Simpla propaganda”,…

- Nava nu are voie sa intre in apele teritoriale italiene si o incalcare va pune in pericol securitatea nationala, se spune intr-o scrisoare adresata joi de Ministerul de Externe italian ambasadorului german de la Roma. Alan Kurdi navigheaza sub pavilion german si este de datoria statului de pavilion…

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…

- Mare Jonio, nava umanitara sub pavilion italian, era blocata marti in largul insulei italiene situata la jumatatea distantei dintre Sicilia si Tunisia, unde autoritatile i-au interzis sa acosteze.Televiziunile italiene au difuzat marti seara imagini cu nava Mare Jonio acostata si migrantii…

- Organizatia neguvernamentala Mediterranea spune ca i-a salvat luni pe migranti de pe o barca pneumatica aflata in deriva la circa 49 de mile nautice (78 de kilometri) in largul Libiei.Migrantii "pot fi tratati, hraniti, imbracati, li se pot oferi orice fel de bunuri de necesitate, insa,…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, adeptul unei linii dure impotriva migratiei, refuza sa primeasca in porturile Italiei o barca de salvare cu 49 de persoane la bord, incepand un nou blocaj in legatura cu migrantii salvati din Marea Mediterana, informeaza DPA. Organizatia neguvernamentala…