- Partidul Social-Democrat german (SPD) a convocat o reuniune de criza pentru saptamana viitoare dupa rezultatul dezastruos de la alegerile europene, care a condus la avertismente in interiorul formatiunii ca ar fi sosit momentul ca aceasta sa iasa din coalitia de guvernare formata cu conservatorii…

- Ascensiunea asteptata a euroscepticilor, duminica, in alegerile europene, pare ca a fost oprita - in pofida victoriilor lui Marine Le Pen in Franta, Matteo Salvini in Italia si Nigel Farage in Regatul Unit - intr-un scrutin marcat de scorul bun al ecologistilor, relateaza...

- Guvernul italian merge mai departe, fara remaniere sau schimbare de majoritate, a promis luni Matteo Salvini, al carui partid de extrema dreapta a castigat alegerile europene de duminica, relateaza AFP. "Aliatii mei in guvern sunt prietenii mei", a afirmat in fata presei Salvini, vicepremier…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- O coaliție dreapta - extrema dreapta condusa de Liga lui Matteo Salvini a reușit o noua victorie în cadrul alegerilor regionale care au avut loc duminica în Basilicata (sudul Italiei), un ultim test reușit înaintea europenelor din 26 mai, scrie AFP.Potrivit rezultatelor dupa…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa preluata de Agerpres. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele…