Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port european pentru a-i debarca. ''Inca nu am primit un raspuns pozitiv din partea statelor UE'', a spus comandantul navei, Claus-Peter Reisch, care pe de alta parte s-a declarat ''foarte fericit'' ca nava sa a reusit sa salveze ''pur si simplu in ultima clipa'' migrantii care se aflau pe o barca pneumatica. Saptamana trecuta nava Ocean Viking, apartinand ONG-urilor Medici fara Frontiere si SOS Mediterranee, a debarcat in Malta 356 de migranti, dupa ce a asteptat doua…