Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii Carmen Dan și Tudorel Toader "și-au dat masura imposturii, ipocriziei și incompetenței în Parlamentul European, în cadrul audierilor din Comisia LIBE, unde au fost puși la colț de europarlamentarii din toate grupurile politice pentru atacul asupra statului de drept",…

- Noua ambiție a Uniunii Europene se numește „economie circulara“. Astfel, intr-un document, Parlamentul European arata ca dorește ca europenii sa treaca la o economie circulara, utilizand mai eficient materiile prime și reducand pierderile. Statisticile spun ca Uniunea Europeana produce anual peste 2,5…

- Victor Ponta a lansat un atac fara precedent la adresa premierului Viorica Dancila si sustine ca aceasta a facut Romania si Uniunea Europeana de ras la intalnire cu premierului Israelului. In consecinta, Ponta a venit cu o propunere fara precedent. "In mod normal ar fi de ras - din pacate este de plans!…

- Respingerea de catre parlamentul britanic a acordului de retragere din Uniunea Europeana, care a sporit temerile privind un Brexit dezordonat, a determinat mai multe state membre ale Uniunii Europene sa-si accelereze pregatirile pentru schimbarile cauzate de retragerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele ganduri se indreapta catre cetatenii europeni care locuiesc in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in alte state…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu, interpelare pentru ministrul Cercetarii: “Datele ne plaseaza cu totul in afara obiectivelor fixate prin strategia Europa 2020” in Politic / on 14/01/2019 at 10:36 / Interpelarile – la adresa ministrilor si a premierului – si intrebarile sunt instrumentele…

- Guvernul Italiei a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana privind proiectul bugetar, contestat de Bruxelles din cauza deficitului, a declarat marti seara un oficial din cadrul Ministerului italian al Economiei citat de cotidianul La Repubblica, scrie mediafax.citește și: S-a stabilit cine…

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a declarat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters.Presedintele Comisiei Europene,…