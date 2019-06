Italia: Maestru de clavecin şi profesor antieuro: cine este Alberto Bagnai, posibilul viitor ministru al Afacerilor Europene? Are un ADN care nu tolereaza moneda euro ("Euro? Este nesustenabil''), "populist de stânga", asa cum s-a autodefinit, senator și mintea economica a Ligii lui Matteo Salvini. Dar si "maestru de clavecin" si de flaut licentiat la prestigiosul conservator Santa Cecilia din Roma și la conservatorul Luisa D'Annunzio din Pescara. Acesta este profilul profesional multilateral al lui Alberto Bagnai, președintele Comisiei de Finanțe de la Palatul Madama, omul care, dupa ce a petrecut ultimii 15 ani atacând moneda euro și politicile UE, ar putea deveni acum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

