- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…

- Opozitia laburista britanica si-a anuntat intentia de a depune un proiect de lege vizand sa impiedice Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) fara un acord, in cazul in care Parlamentul ar...

- Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern.Camera Deputatilor si Senatul italian si-au desemnat sambata presedintii, desi nu exista o majoritate in niciuna din camere. Coalitia de dreapta condusa de Silvio Berlusconi si formatiunea…

- Cele doua camere ale Parlamentului italian au reusit, sambata, sa-si desemneze presedintii dupa un al patrulea vot, reusind astfel sa depaseasca un obstacol important in tentativele de a forma un nou guvern, in urma unor alegeri in care nicio formatiune nu a reusit sa obtina majoritatea parlamentara,…

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei."Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala,…

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva de a pune capat blocajului creat de rezultatul…

- Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a vedetei, locuiește in SUA de o buna perioada de vreme. Tanara s-a acomodat departe de casa, insa tot iși dorește sa revina in Europa. Rebecca nu mai este singura și are un iubit pe nume David cu care se ințelege de minune. "Ea este cetatean american si…

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, a estimat ca “o iesire de maniera improvizata” a Italiei din zona euro “nu este de dorit”, dar a reafirmat totodata ca moneda unica este “o eroare”, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Salvini a respins…

- "Cred in nevoia de dialog. (...) Romania si cetatenii ei au nevoie de un proiect de tara (...) trebuie sa stie unde vom ajunge peste 5 ani, peste 10 ani (...) eu in fiecare zi simt nevoia urgenta de a restabili increderea si de a reda speranta fiecaruia intr-un viitor predictibil", a declarat liderul…

- Liderul Ligii Nordului, Matteo Salvini, a carui formatiune de extrema dreapta a obtinut cel mai bun scor in cadrul coalitiei de dreapta la alegerile parlamentare de duminica, a declarat vineri ca va propune un proiect de buget care va fi 'opusul' a ceea ce doreste Comisia Europeana, transmite AFP.…

- „Sunt onorat ca ma bucur de susținerea președintelui PSD Arad, al deputatului Dorel Caprar și a intregii organizații, fapt care ma obliga implicit și in fața aradenilor, pe care de altfel ii reprezint in Parlamentul Romaniei. In calitate de membru al Executivului privesc mai nuanțat aceasta candidatura…

- Primul senator de culoare din istoria Republicii Italiene, Tony Iwobi, a fost ales din partea Ligii Nordului, partidul de extrema dreapta si antiimigratie, transmite AFP. 'Dragi prieteni, cu mare emotie va anunt ca am fost ales senator al Republicii. Dupa mai mult de 25 de ani de batalii in…

- Liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului a spus marti ca doar el ar putea fi prim-ministru din partea aliantei de centru-dreapta dupa ce partidul sau a luat cele mai multe voturi din blocul conservator, scrie Reuters. Niciun partid nu a putut obtine majoritatea in Parlament in urma alegerilor…

- Alegerile legislative care au avut loc duminica in Italia, in urma carora nicio formatiune politica nu a obtinut majoritatea parlamentara, au deschis calea catre o batalie pentru putere fara precedent. Asta pentru ca lupta se duce intre doua formatiuni populiste - Miscarea Cinci Stele, antisistem, si…

- Italia s-a trezit luni dimineata, cand se numarau inca voturi, invaluita in incertitudine. Odata cu creionarea castigatorilor, cei care au votat mereu „stanga” sau „dreapta” au luat act de schimbarea majora a scenei politice. Sunt doi castigatori: Liga lui Matteo Salvini, care a cucerit Nordul Italiei,…

- Liderul nord-coreean a declarat ca doreste "sa avanseze" in relatia cu Coreea de Sud, potrivit presei de stat, citata de BBC. Kim Jong-Un a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean.

- Dan Petrescu a reactionat violent dupa ce echipa sa, CFR Cluj, a fost acuzata ca ar fi avantajata de arbitri. "Cand m-a arbitrat unul din Spania, s-a spus ca-i prietenul lui Gica Popescu. Am avut arbitru din Italia, au spus ca e prietenul lui Zenga. Am avut din Grecia, s-a spus ca e prietenul…

- Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului) a obținut un scor spectaculos la alegerile de duminica în Italia și s-a promovat deja, luni, ca omul ce are dreptul de a forma viitorul guvern de la Roma, chiar daca alianța de dreapta nu are o majoritate.

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara, potrivit datelor disponibile, ceea ce sugereaza mai multe scenarii, potrivit unor experti, scrie AFP, conform news.ro.Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar…

- Luigi Di Maio, cu un aspect ingrijit si o expresie care sugereaza incredere, desemnat la varsta de doar 31 de ani drept succesorul sau de catre vulcanicul Beppe Grillo, a facut din partidul Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti, antisistem) primul partid al Italiei, scrie AFP.

- Italienii si-au ales duminica parlamentarii si au oferit Miscarii Cinci Stele (M5S, antisistem, populisti) pozitia de cel mai important partid din tara, potrivit datelor disponibile, scrie AFP, care prezinta succint formatiunea.

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP.

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare. "Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum", a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi ani, potrivit…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- O romanca in varsta de doar 30 de ani a fost gasita moarta in autocarul cu care a calatorit pana la Padova, in Italia, unde mergea sa lucreze ca ingrijitoare. Andreea Irina Mailat, originara din Hunedoara, avea trei copii și a fost gasita fara suflare dupa ce autocarul a ajuns la destinație, in localitatea…

- Un general de carabinieri, un economist, un campion olimpic, o specialista in criminologie... Miscarea 5 Stele (M5S, populista) si-a prezentat joi, la Roma, echipa ce ar urma sa fie adusa sa guverneze Italia in cazul in care aceasta va castiga duminica alegerile legislative, informeaza AFP.…

- Mii de manifestanti au defilat sâmbata dupa-amiaza la Roma împotriva fascismului, la apelul stângii, în timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Horoscop Eternul student, nu și-a terminat studiile de istorie nici dupa 16 ani de zile, Matteo este cucerit de stilul agresiv și naționalist al marei jurnaliste Oriana Fallaci. ”Furia și Mandria” devine cartea lui programatica. Matteo devine jurnalist, apoi, din anul 2013 preia conducerea Lega Nord.…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, va participa luni, 5 februarie a.c., in Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisa (European Open Goverment Leaders’ Forum), eveniment organizat in prima zi a Saptamanii Guvernarii…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit vineri, intr-o conferința de presa, despre masurile pe care le ia la guvernare partidul din care face parte, precizand ca autostrada Pitești-Sibiu, și unirea printr-un drum de mare viteza a Bucureștiului de vestul țarii, sunt proiecte vitale, care legitimeaza…

- Dupa ce au inceput negocierile oficiale pentru ca moldovenii care lucreaza in Italia sa fie asigurati cu pensii din aceasta tara, autoritatile de la Chisinau nu se opresc aici.Astfel de tratative se poarta și cu guvernele din Israel, Belarus și Lituania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat, luni, ca isi doreste ca partidul sa nu fie faramitat dupa Comitetul Executiv National, precizand ca trebuie luate "masuri asiguratorii", astfel incat sa nu se mai repete astfel de "crize", care nu fac bine tarii.…

- George Pușcaș (21 de ani), atacantul lui Benevento, e dorit de Palermo, liderul din Serie B. Sicilienii il doresc pe roman sub forma de imprumut cu opțiune de cumparare, anunța site-ul tuttomercatoweb.com. Aceeași sursa susține ca reprezentanții lui Palermo s-au intalnit cu agenții lui Pușcaș pentru…