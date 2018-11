Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din zona euro au cerut Italiei sa opereze modificari in proiectul sau de buget pe 2019 si sa respecte regulile bugetare ale Uniunii Europene, dar Guvernul de la Roma nu intentioneaza sa dea curs acestor solicitari, relateaza Reuters. In acest context, eurocomisarul pentru Afaceri…

- Alexander Stubb, candidat in cursa interna din Partidul Popularilor Europeni pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, s-a aratat, luni, "destul de ingrijorat" cu privire la incercarile de modificare a legislatiei Justitiei din Romania. "Sunt destul de ingrijorat, am crezut intotdeauna…

- Exista reforme care potrivit FMI pot dauna Italiei, mai ales cele privind pensiile si munca. Vesti bune in schimb in ceea ce priveste somajul, in scadere de la rata de 11,3% din 2017 la 10,8% in acest an in Italia, in timp ce estimarea pentru 2019 este de 10,5%, potrivit La Stampa , citat de Rador.

- Dublin, 8 oct /Agerpres/ - Kylie Minogue a fost nevoita sa isi anuleze concertele pe care urma sa le tina la Dublin si Belfast din cauza unor probleme medicale, informeaza BBC. Cantareata australiana urma sa cante duminica seara la Dublin si luni pe SSE Arena din Belfast. Duminica, artista in varsta…

- Actorul Paul John Vasquez a murit, la varsta de 48 de ani, vestea trista fiind confirmata de agentul sau, in dimineața zilei de miercuri, 26 septembrie, in jurul orei 02.00. A fost gasit fara viața, in locuința tatalui sau din Statele Unite, situata in San Jose, California. Paramedicii sosiți la fața…

- Cinci soferi romani au fost prinsi cu mii de cutii si peturi de bere aduse din tara, in Italia, pentru contrabanda. Marfa era transportata din Romania in microbuze, majoritatea destinate transportului de persoane. Garda de Finanțe din Gorizia (Friuli-Venezia Giulia), in ultimele saptamani, in cadrul…

- Comentand pentru agentia de presa Ansa situatia politica din Italia si afirmatia Ligii lui Matteo Salvini, slovenul Maros Sefcovici, vicepresedinte al Comsiei UE si candidat de elita in grupul Socialistilor si Democratilor (S&D) in vederea alegerilor europene pentru conducerea executivului Uniunii,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat vineri apropiata vizita a secretarului de stat Mike Pompeo in Coreea de Nord, prevazuta la inceputul saptamanii viitoare, din cauza lipsei de progrese in denuclearizare, acuzand China in acest sens, relateaza AFP. "I-am cerut secretarului de…