- Autoritatile italiene investigheaza cauzele care au obligat o aeronava Boeing 787, a companiei Norwegian, cu 298 pasageri la bord, sa aterizeze de urgenta sambata, pe aeroportul Fiumicino din Roma, dupa ce i s-au desprins niste fragmente de la motor, imediat dupa decolarea cu destinatia Los Angeles.

- In comuna Cumpana, opt gospodarii in pericol sa se prabuseasca În comuna Cumpana, din judetul Constanta, opt gospodarii sunt în pericol sa se prabuseasca, dupa ce au cazut noi bucati din malul surpat la marginea localitatii. Autoritatile locale spun ca au solicitat case…

- Autoritatile din Prahova au emis, vineri seara, un mesaj de avertizare privind prezenta unui urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Populatia a fost anuntata prin sistemul Ro-Alert sa evite zona respectiva, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…

- Anunț important pentru romanii care tranziteaza teritoriul Greciei! Autoritațile au decretat stare de urgența in Halkidiki, in urma furtunilor puternice din regiune care au provocat caderea copacilor, a stalpilor de electricitate și la blocarea drumurilor. Cel puțin 140 de pompieri acționeaza in zona.…

- Prefectul Vasile Moldovan, impreuna cu inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, colonel Pavel Baltaru, primarul orasului Somcuta Mare, Gheorghe Buda, maiorul Nicusor Miclaus, comandantul Detasamentului de pompieri ”Capitan Adrian…