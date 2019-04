Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut marti guvernului Italiei sa depuna eforturi suplimentare pentru a asigura cresterea economica, transmit AFP si dpa. La Roma, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, Juncker a declarat: "Sunt putin…

- Italia ar urma sa inregistreze crestere zero anul acesta, a avertizat miercuri Asociatia italiana de lobby pentru mediul de afaceri Confindustria, pe fondul sporirii temerilor privind a treia economie a zonei euro. Confindustria previzionează că în 2019 PIB-ul Italiei nu va creşte…

- Comisia Europeana estimeaza in prognoza de iarna o crestere economica a Romaniei, in 2019, de 3,8%, departe de tinta guvernului de crestere, de 5,5%. Potrivit Comisiei Europeane, evolutia investitiilor in 2019 va depinde, in mare, de impactul politicilor introduse in luna decembrie 2019 in sectorul…

- Potrivit Eurotat, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat un avans de 1,8% in 2018, dupa o crestere de 2,4% in anul 2017. In ultimele sale prognoze, publicate in toamna anului trecut, Comisia Europeana miza pentru 2018 pe o crestere de 2,1% in zona euro. Știrea cea mai ingrijoratoare de…

- Datele publicate, joi, de Eurostat arata ca economia Europei nu a performat deloc in 2018, iar pentru anul acesta toate prognozele arata rau. Potrivit Eurotat, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat un avans de 1,8% în 2018, după o creştere de 2,4% în anul 2017.…

- Economia italiana a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa o crestere semnificativa a costurilor de imprumut si a incertitudinilor politice provocate de divergentele dintre Guvernul populist de la Roma si Comisia Europeana privind bugetul…

