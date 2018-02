Stiri pe aceeasi tema

- Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a "extremismului de dreapta, cu referinte clare la fascism si la nazism", a adaugat ministrul, deplangand ca singura legatura intre victime este "culoarea pielii lor".Un barbat a fost retinut dupa ce…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Oficiali afgani au oferit pakistanezilor 'dovezi' care arata ca recentele atentate comise in Afganistan, soldate cu peste 150 de morti si 250 de raniti, au fost pregatite in Pakistan, referindu-se in special la madrasa (scoli coranice) si universitati suspectate de implicare, a declarat joi ministrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arunca in aer scandalul legat de Serviciul de Protecție și Paza. Deși inițial serviciul de escortare al premierului fusese preluat de catre Jandarmerie, Carmen Dan a precizat ca aceasta instituție nu va inlocui SPP pe termen lung. Citește și: ALERTA - Președintele…

- Un fost militar german va comparea in fata instantei, incepand de joi, pentru un atentat cu motivatii rasiste comis in urma cu 18 ani la Dusseldorf si care s-a soldat cu zece raniti, dintre care sase evrei, socand intreaga Germanie. Ralf S., in varsta de 51 de ani, personaj asociat neonazistilor…

- O persoana a fost ucisa si mai multe ranite, marti, intr-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anuntat guvernatorul acestui stat din partea central-estica a SUA, precizand ca atacatorul a fost retinut, relateaza AFP.Incidentul a avut loc loc la liceul Marshall County HS, din…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Carmen Dan i-a trasat sarcini noului sef al Politiei, chestorul Catalin Ionita. Ministrul de Interne i-a cerut un raport cu toate problemele pe care Politia Romana le are in momentul de fata. Carmen Dan promite ca, la o luna dupa terminarea verificarilor, va rezolva neregulile gasite.

- Bogdan Despescu va fi demis de la sefia Politiei Romane, iar un comunicat oficial ar urma sa fie remis presei dupa sedinta de Guvern, transmit mai multe surse. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul interimar, Mihai Fifor, pe aceasta…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns luni la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv, informeaza realitatea.net. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat ...

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Niculae Badalau crede ca doar cu o plecare a unuia dintre Mihai Tudose si carmen Dan va fi liniste in PSD. Scrisoarea liderului TSD. "Trebuie sa mizam pe deschidere si pe democratie in partid" "Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media. Tot timpul exista o dezbatere.…

- La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier si ministrul de Interne, a declarat duminica, la Antena 3, fostul premier Victor Ponta.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.

- Ministrul de Interne al Mexicului, Miguel Angel Osorio Chong, a anuntat, miercuri, ca va demisiona din functia sa de a supraveghea responsabilitatile guvernamentale, precum securitatea, migrarea si drepturile omului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Panica pe Aeroportul Internațional din Sofia, Bulgaria, dupa ce oficialitațile au anunțat o alerta cu bomba. Aeroportul a fost evacuat miercuri dupa-amiaza în urma acestei alerte. Evacuarea a fost ordonata de ministrul de Interne al Bulgaiei dupa ce a fost informat despre un apel „malițios”…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Oana Pellea a criticat-o dus pe Carmen Dan, dupa ce ministrul de Interne i-a cerut demisia lui Radu Gavriș, șeful Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.Citește și: Un fost ministru deconspira adevaratul MOTIV pentru care Carmen Dan il vrea afara pe șeful Serviciului Omoruri: 'Se…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a prezentat, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea sa. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta intalnire daca…

- Noi detalii ies la iveala despre polițistul pedofil. Un martor a povestit ce s-a intamplat in incidentul din 2016.Citește și: Tolontan devoaleaza un nou caz revoltator! Cazul unui bebeluș mort in spital din cauza unor infectii, ignorat o luna de Ministerul Sanatații "In jur de 12 noaptea…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce "Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa isi recunoasca un coleg pedofil la televizor" si "DGPI a tacut malc". "Dupa tragedia aviatica…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera...

- Un avion de mici dimensiuni, cu 25 de persoane la bord, s-a prabușit in apropiere de Fond-du-Lac, la doar cateva minute de la decolare. Potrivit autoritaților, toți cei 22 de pasageri și trei membri ai echipajului au supraviețuit impactului dar au fost raniți și s-a solicitat intervenția elicopterelor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, in urma unui nou atac asupra unor polițiști, ca "este mai important ca niciodata sa intelegem ca acum este momentul ca legislatia sa fie...

- Dupa aproximativ o ora si jumatate de discutii cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, ministrul Carmen Dan a declarat presei ca, din punctul sau de vedere, faptul ca politistul nu purta casca a fost o eroare umana, nu una de sistem. „Am fost si l-am vazut pe colegul nostru.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este intr-un „maraton al ridicolului”, in ultimele saptamani, susține, intr-o postare pe Facebook, deputatul liberal, Ovidiu Raețchi, membru in Comisia de aparare a Camerei. El precizeaza ca nu este normal ca Dan sa se ralieze de partea primarului general al Capitalei…

- Deputatul Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat, joi, ca ministrul Carmen Dan ar fi trebuit sa vorbeasca mai intai cu cei de la DGPi, adica serviciul care-i asigura protectia, apoi sa anunte presa de faptul ca e posibil sa fi fost „spionata“.

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi vrea sa revina in atenția publicului italian. La virsta de 81 de ani, fostul premier al Italiei planuiește sa revina in politica. Și-a pregatit chiar și zimbetul „permanent” pe care trebuie sa-l aiba orice politician. Acesta și-a supus corpul mai multor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Insa, a aparut o ipoteza-bomba in acest…

- In urma unui incident armat in regiunea Hudson Valley, un mall din New York a fost evacuat luni, iar cel putin doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", scrie b1.ro.

- Premierul Mihai Tudose a declarat jurnalistilor, dupa citirea motiunii si discursurile din Plen, ca ministrul de Interne pregateste un act normativ ce vizeaza cuantumul amenzilor. Mai exact, spune prim-ministrul, desi salariul minim va creste in continuare, se are in vedere plafonarea amenzilor la…

- Ministrul de Interne a ajuns la sediul DIICOT, in jurul orei 11. Carmen Dan revine, practic, in fata procurorilor, la aproape trei saptamani de cand se prezentase la DIICOT pentru a face o plangere impotriva lui Romica Parpalea, urmare a unor declaratii ale acestuia. Sefa MAI nu a facut declaratii pana…

- Textul de lege privind pensionarea politistilor la 44 sau pana in 49 de ani ar putea fi abrogat Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani, mentionand ca isi doreste ca si parlamentarii…

- Politistul parizian si-a impuscat iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror in departamentul Pontoise. Ulterior, politistul a intrat in casa iubitei sale si l-a ucis mortal pe tatal acesteia si a ranit-o grav pe mama ei. …

- Cel putin trei morti in urma unui incident armat produs intr-o scoala din Statele Unite. Incidentul armat a avut loc marti intr-o scoala primara situata in localitatea Rancho Tehama, in apropiere de Red Bluff, la 150 de kilometri nord-vest de Sacramento. Potrivit bilantului preliminar, trei…

- Televiziunea de stat din Iran anunța cel puțin 207 morți în țara, iar oficialii din Irak au anunțat ca pe teritoriul lor au murit 6 persoane și 50 au fost ranite, informeaza The Guardian. În total sunt peste 1.700 de raniți, în urma seismului cu magnitudinea de 7,3 grade care…