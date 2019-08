Stiri pe aceeasi tema

- Clasa politica italiana era in fierbere, in contextul in care presedintele Republicii lanseaza miercuri consultari prin care diverse formatiuni, inclusiv cele de centru-stanga, urmeaza sa propuna formarea unei noi majoritati guvernametale, cautand cu orice pret sa evite alegeri anticipate in toamna,…

- Programul actualei guvernari este bazat doar pe acuzatii fara probe, razbunari si presiuni la adresa membrilor Partidului Democrat din Moldova. In acest mod, actuala putere se pregateste de alegerile anticipate.

- Duminica la ora 7.00 (aceeasi ca ora Romaniei) in Grecia s-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare anticipate, in urma carora, potrivit sondajelor, premierul Alexis Tsipras va pierde puterea, transmit agentiile de presa internationale potrivit Agerpres. Pe listele electorale sunt inscrisi…

- In timp ce guvernul populist al Italiei este in conflict cu Uniunea Europeana pentru ca a incalcat regulile blocului comunitar referitoare la cheltuielile publice, partidele de la conducere duc o batalie grea pentru a castiga influenta in capitala UE, noteaza Politico.

- Cetatenii trebuie sa-si spuna cuvantul la alegeri anticipate, pentru ca puterea in stat apartine poporului, potrivit Constitutiei.Declaratia a fost facuta de catre Andrian Candu in calitate de invitat la editia de seara a stirilor Prime.

- Situație politica dificila in Republica Moldova! Alegerile anticipate sunt tot mai aproape. Consiliul Republican al Partidului Socialistilor a decis in urma sa nu accepte un parteneriat cu blocul politic ACUM, care ar fi dus la constituirea unei majoritați parlamentare.

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud si premierul in exercitiu al Israelului, i-a cerut din nou luni seara lui Avigdor Lieberman, presedintele partidului Yisrael Beiteinu, sa se alature coalitiei sale, pentru a evita convocarea alegerilor parlamentare anticipate. Knnesetul a votat pentru propria…

- Campania pentru alegerile legislative anticipate din 21 iulie in Ucraina a inceput vineri, noul presedinte Volodimir Zelenski incercand sa obtina majoritatea necesara pentru a pune in aplicare reformele promise, informeaza AFP potrivit Agerpres. Noul presedinte ucrainean (41 de ani) a anuntat…