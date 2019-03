Stiri pe aceeasi tema

- Individul de origine senegaleza, care a incendiat un autobuz scolar in nordul Italiei, a fost inculpat pentru rapire, tentativa de ucidere in masa si terorism, au anuntat autoritatile. Senegalezul in varsta de 47 de ani,...

- Un italian de origine senegaleza a luat ostatici 51 de elevi intr-un autobuz scolar, i-a legat si i-a amenintat, apoi a dat foc vehiculului. „Este un miracol, ar fi putut sa fie un carnagiu“, a declarat procurorul din Milano dupa ce toti elevii au fost salvati.

- Soferul unui autobuz scolar, un italian originar din Senegal, a dat foc vehiculului miercuri in nordul Italiei, dar cei 51 de elevi aflati la bord au scapat fara rani grave, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Incidentul, produs in cursul diminetii si in care au fost implicati copii de aproximativ…

- Șoferul unui autobuz școlar, un barbat originar din Senegal, cetatean italian, a dat jos din mașina pasagerii, 51 de elevi cu varste intre 11 si 14 ani si doi adulti, si a incendiat vehiculul, in semn de protest fata de moartea extracomunitarilor in Marea Mediterana. Barbatul, in varsta de 47 de ani,…

- Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar, miercuri, la periferia orasului italian Milano, în semn de protest fata de moartea extracomunitarilor în Marea Mediterana, mai multi elevi fiind intoxicati cu fum, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate italiene, relateaza…

- Șoferul unui autobuz școlar din Milano a incendiat mașina pentru a atrage atenția asupra morților migranților din Marea Mediterana.Un barbat de origine senegaleza, șofer al unui autobuz cu elevi, a incendiat mașina in care se aflau mai mulți copii.

- Paza de coasta a Greciei a anunțat, joi, ca o ambarcatiune cu migranti cu cel puțin 12 persoane la bord a naufragiat langa insula greaca Samos. In urma incidentului, cel putin trei persoane, dintre care doi copii. Cei doi copii au murit la scurt timp dupa ce au fost scosi din apa, iar trupul neinsufletit…

- Este stare de alerta in sudul Italiei, dupa eruptia Vulcanului Etna, cel mai inalt si mai activ din Europa. Muntele Etna din Italia a erupt luni, expulzand o coloana uriasa de cenusa in atmosfera si...