Italia, în război cu UE. Juncker: Vor exista consecințe Guvernul italian a pregatit un proiect de buget pentru 2019 care prevede un deficit de 2,4% din PIB. Comisia Europeana a respins proiectul, spunand ca deficitul bugetar este prea mare, si a cerut Romei sa isi modifice planurile fiscale.



"Nu vad niciun pericol, deoarece nimeni nu se sinucide", a declarat Juncker pentru postul austriac de televiziune ORF, raspunzand unei intrebari despre o posibila iesire a Italiei din zona euro. Totusi, seful CE a spus ca se asteapta la consecinte din cauza acestei dispute asupra bugetului.



