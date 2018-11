Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea ca Italia sa intre in incapacitate de plata a datoriei sale este incerta, dar nu poate fi exclusa, este de parere Andrew Balls, director in cadrul PIMCO, cel mai mare fond de investitii in obligatiuni din lume, transmite Reuters. Acesta a adăugat că emiterea unei monede paralele…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul buget al Greciei dupa incheierea programului de asistenta financiara si a cerut autoritatilor de la Atena sa accelereze reformele si sa ramana vigilente, transmite Reuters preluata de Agerpres Executivul comunitar a precizat ca a adoptat primul raport…

- Proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 deviaza semnificativ de la angajamentele asumate de aceasta tara, a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, care a avertizat intr-un interviu acordat vineri publicatiei Il Sole 24 Ore ca ar putea fi declansata o procedura de deficit…

- Cutremur de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei) in Marea Ionica, in apropierea Insulei Zakynthos, la adancimea de doar 10 kilometri. Cutremurul a fost simtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Calabria si Sicilia. Nu…

- Comisia Europeana a respins, marti, proiectul de buget propus de Guvernul Italiei, cerand Romei sa prezinte un nou plan bugetar in cel mult trei saptamani, informeaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul La...

- Comisia Europeana a respins, marti, proiectul de buget propus de Guvernul Italiei, cerand Romei sa prezinte un nou plan bugetar in cel mult trei saptamani, informeaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul La Repubblica.

- Oficialii italieni trebuie sa inceteze sa puna moneda euro sub semnul intrebarii si "sa se calmeze" in dezbaterea lor despre buget pentru ca deja au provocat pagube firmelor si cetatenilor, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, relateaza Reuters. Guvernul…

- Guvernul Italiei va cauta sa reduca datoria tarii in urmatorii trei ani si sa scada deficitul dupa 2019, a anuntat premierul Giuseppe Conte, in urma unei intalniri cu ministrii, atenuand temerile privind politica fiscala a celei de-a treia economii a zonei euro. Saptamana trecuta, Executivul…