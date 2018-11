Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini (Liga, extrema dreapta), a amenintat duminica "sa blocheze activitatile europene" in urma unei dispute cu Malta pe care a acuzat-o ca a ajutat migranti sa ajunga in Italia, relateaza AFP. "Am demonstrat ca stim sa ne aparam frontierele si vom…

- Ministrul de Interne al Italiei si lider al extremei drepte italiene Liga, Matteo Salvini, a declarat sambata ca Executivul tarii va continua sa-si apere bugetele generale pentru 2019, deoarece "sunt bune", in pofida calificativelor agentiilor de rating si a preocuparilor Comisiei Europene, relateaza…

- Justitia italiana l-a absolvit pe jumatate pe ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, in prima parte a unui dosar privind sechestrarea a zeci de migranti pentru mai mult de zece zile, in august, informeaza duminica mass-media italiene, citate de AFP. In noaptea din 15 spre 16…

- Rezultatul alegerilor care au avut loc duminica in landul Bavaria inseamna ca "vechiul sistem" este respins prin vot in Europa, a comentat ministrul de interne italian Matteo Salvini, relateaza luni dpa. "In Bavaria, schimbarea a castigat si Uniunea Europeana a pierdut'', a mentionat populistul…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Italia a reluat vineri disputa cu Malta privind migratia, acuzand autoritatile de la La Valletta ca nu reusesc sa intercepteze ambarcatiunile care transporta migranti plecand din Africa de Nord, ceea ce le permite acestora sa ajunga pe teritoriul italian, transmite dpa. Acuzatia Romei…

- Azi, UE a devenit un monstru in care birocrati fara fata decid toate aspectele vietii noastre, de la un minut la altul, spune analistul americano-german Frederick William Engdahl.Conceptul lui Charles de Gaulle era mult mai bun: state nationale care coopereaza, negociaza pe probleme comune, dar raman…

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…