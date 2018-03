Italia: in ajunul scrutinului, cresc temerile legate de o tara neguvernabila

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe care Silvio Berlusconi isi exprimase speranta ca se va putea baza, s-a declarat joi seara candidat pentru a conduce guvernul italian in cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta la legislativele de duminica, relateaza AFP. "Ii multumesc…

- Vestea proasta pentru italieni inaintea alegerilor generale de duminica este aceea ca cineva la va castiga. Daca a existat vreodata un caz de clasa politica ce nu reuseste sa se ridice la nivelul provocarilor pe care le intampina tara, atunci acesta este, potrivit Rador, care citeaza The Wall Street…

- Coalitia de centru este o "alianta solida, deoarece am lucrat cu totii la acelasi program pe care l-am si semnat, astfel incat nu am nici un motiv sa ma indoiesc de loialitatea lor. Ne cunoastem dinainte de anul 2000, avem la activ douazeci de ani de colaborare si guvernam impreuna regiuni importante.…

- In urmatoarele zile, atentia factorilor politici din Uniunea Europeana se va indrepta in primul rand catre Italia, unde cetatenii sunt invitati sa-si aleaga cei peste noua sute de parlamentari, in baza unei legi electorale noi si contestate. Dat fiind proverbialul cinism al clasei politice peninsulare,…

- Germanul Martin Selmayr a fost numit secretar general al Comisiei. O adevarata bomba in mica lume a institutiilor europene. Actualul sef de cabinet al presedintelui institutiei (Jean-Claude Juncker), Selmayr (47 de ani) este pe cat de admirat, pe atat de temut pe holurile Uniunii Europene., potrivit…

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reintoarceri'' pe scena politica din Peninsula, in al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''ingropat'' politic de nenumarate…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sambata mitinguri electorale in principalele orase ale tarii, in contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Silvio Berlusconi este garantia celui mai bun viitor pentru Italia, iar aducerea in discutie a trecutului sau marcat de scandaluri 'nu are absolut niciun sens', a declarat miercuri, la Roma, Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, relateaza dpa.…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. …

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Fostul premier Silvio Berlusconi a facut multe afirmatii surprinzatoare in campania electorala din Italia, iar joi a recidivat spunand ca el a avut un rol esential in oprirea Razboiului Rece, relateaza Reuters. "Cand ma aflam la guvernare in 2001, am spus public ca vreau sa pun capat Razboiului…

- 'Avem trei milioane de tineri in Italia care nu studiaza, nu au loc de munca si nici macar nu incearca sa gaseasca unul. Viata lor arata cam asa: se trezesc la pranz, petrec ore in sir acasa jucandu-se...

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Ciocniri intre manifestanti din cadrul micii grupari de extrema dreapta Forza Nuova si forte de ordine au avut loc joi seara la Macerata, in centrul Italiei, orasel care a fost sambata teatrul unui atac armat cu caracter rasist, relateaza AFP.

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.

- "Simt datoria de a fi acolo," ca ''in '94. Nu vad in jur personalitati care pot face ceea ce am facut eu'' chiar daca ''exista si alte persoane care ar putea sa guverneze bine tara. Simt ca Italia inca mai are nevoie de mine'', a declarat Silvio Berlusconi, invitat la emisiunea ''Agora'' de pe Rai 3,…

- Silvio Berlusconi si-a intrerupt fortat campania electorala, iar acum, cu o luna inainte alegerilor, membrii partidului sau sunt destul de ingrijorati. Din cauza unei oboseli prelungite si a faptului ca in ultimile zile Il Cavaliere a avut mai multe puseuri de tesiune, colaboratorii fostului presedinte…

- Nivelul de poluare in Italia, care este deosebit de critica in valea fluviului Po si, in general, in orasele din nordul tarii, a devenit din ce in ce mai mare. Din 39 de capitale de provincie, cinci au depasit limita de 100 de zile poluare excesiva. Torino (in zona gara Grassi) conduce clasamentul cu…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Fondul Monetar International prevede o crestere mondiala apropiata de 4% pentru urmatorii doi ani, adica putin mai mult decat cele 3,7% procente estimate toamna trecuta. FMI isi justifica alegerea in special prin impactul pozitiv asteptat al reformei fiscale americane, potrivit Les Echos , citat de…

- Silvio Berlusconi a zburat la Bruxelles pentru a-i linisti pe aliatii europeni ai PPE si celelalte state membre in ceea ce priveste intentia sa de a actiona in calitate de "garant" pentru coalitia moderata de centru-dreapta, potrivit Il Giornale , citat de Rador.

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Daca nu va realiza un acord privind Brexitul cu partenerii sai europeni, Regatul Unit ar putea pierde 482.000 de locuri de munca si 50 de miliarde de lire in investitii pana in anul 2030, afirma un raport comandat de primarul Londrei, Sadiq Khan, publicat miercuri, potrivit Rador care citeaza Les Echos…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan si liderul /formatiunii de opozitie/ Partidul Miscarea Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, s-au intalnit pentru a discuta despre o alianta electorala inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc in 2019. "As dori sa subliniez atitudinea nationalista a domnului …

- Germania a inregistrat vanzari la export fara precedent in anul 2017, subliniaza oficiul national de statistica. Dar motorul s-ar putea gripa in 2018. In timp ce Franta vede cum deficitul sau comercial se adanceste, Germania, asemenea autoturismelor pe care le exporta cu milioanele, tine drumul drept…

- Nu este pentru prima data cand Silvio Berlusconi a comentat vis-a-vis de migrantii ilegali din Italia. Iata ca intr-un interviu recent afirma faptul toti migrantii din penissula sunt infractori deoarece „nu au nicio posibilitate sa obtina un loc de munca stabil si nici nu doresc sa munceaca”.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau, transmite duminica…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…