- Camera deputatilor din Spania a refuzat joi sa-i acorde sprijin lui Pedro Sanchez pentru a conduce un nou guvern, dupa ce politicianul a esuat in incheierea unui acord de coalitie cu Podemos, stanga radicala, relateaza AFP si Reuters. Votul apropie Spania de noi alegeri anticipate, care ar fi organizate…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Noul guvern conservator al Greciei a obtinut luni, in parlament, un vot de incredere privind politica sa economica ce prevede reduceri de impozite si masuri in vederea accelerarii investitiilor, transmite Reuters. Partidul Noua Democratie al premierului Kyriakos Mitsotakis a castigat detasat alegerile…

- Numarul de copii nascuti in Italia a atins un nou minim in 2018, populatia tarii a scazut, iar media de varsta a crescut, arata date preluate miercuri de Reuters de la biroul national de statistica ISTAT. Anul trecut, in Italia au fost inregistrati aproximativ 440.000 de nou-nascuti, cu circa 18.000…

- Ministrul italian al Industriei, Luigi Di Maio, a acuzat doi mari investori - producatorul indian de otel ArcelorMittal si grupul local de transport Atlantia - ca incearca sa santajeze Guvernul in disputele lor separate cu autoritatile de la Roma, transmite Reuters.Declaratia sa vine dupa…

- Acest decret-lege compus din 18 articole prevede, intre altele, 'o amenda intre 10.000 si 50.000 de euro impotriva comandantului, proprietarului si armatorului' unei nave care ar intra fara autorizatie in apele teritoriale italiene, a precizat in fata presei Salvini, liderul partidului Liga (extrema…

- Guvernul de coalitie italian nu va cadea dupa votul din aceasta saptamana pentru Parlamentul European, dar va trebui sa faca 'o serie de lucruri', care reprezinta prioritati pentru Liga (partid de extrema dreapta), a declarat vicepremierul Matteo Salvini, ministru de interne si lider al formatiunii,…

- Cei doi vicepresedinti ai Consiliului italian, Luigi Di Maio si Matteo Salvini, s-au contrat marti pe tema normelor europene cu privire la deficit si datoria publica, primul criticand declaratiile celui de-al doilea legate de posibilitatea sfidarii lor, relateaza Reuters.