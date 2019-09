O noua aparitie editoriala a prof. univ. dr. Tasin Gemil - Pe drumurile istoriei“

Fiu al Medgidiei, stranepot de primar al urbei de pe Valea Kara Su, profesor de liceu la Eforie Sud, cercetator neobosit in arhive, profesor universitar, deputat in Parlamentul Romaniei, ambasador al Romaniei in Azerbaidjan si Turkmenistan,… [citeste mai departe]