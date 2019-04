Italia: Guvernul aprobă, după o şedinţă furtunoasă, planul de creştere economică Guvernul italian a adoptat miercuri, dupa o sedinta furtunoasa care s-a prelungit pana la primele ore ale diminetii, un plan de crestere economica, ce a scos la iveala insa profunde divergente in interiorul coalitiei de guvernare, transmite Reuters. Asa-numitul decret-lege 'Crestere' economica prevede, dupa cum era asteptat, scutiri de taxe si stimulente pentru investitii, precum si proceduri simplificate pentru licitatiile publice. Au existat, in schimb, dezacorduri intre ministri inaintea reuniunii in privinta propunerii de reducere a datoriilor municipalitatii Romei. Partidele din coalitia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

