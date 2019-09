Italia: Guvernul amână termenul limită pentru salvarea Alitalia Compania feroviara controlata de stat Ferrovie dello Stato (FS) conduce un consortiu care vrea sa preia Alitalia. Din consortiu fac parte operatorul aerian american Delta si firma italiana de infrastructura Atlantia, controlata de familia Benetton.



FS intentiona sa prezinte o oferta pana in 15 septembrie dar a cerut inca o luna "pentru ca membrii consortiului sa analizeze detaliile planului de redresare al operatorului aerian", se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Economice din Italia.



